Названо найщасливішу країну у світі: де в цьому рейтингу Україна

Фінляндія очолила рейтинг країн, жителі якої є найщасливішими.

Згідно з результатами дослідження World Happiness Report 2018, зі 156 оцінених країн Україна посіла 138 місце.

Фінляндія Фото: smithsonianmag.com

Трійку лідерів у списку найщасливіших країн склали Фінляндія, Норвегія та Данія. У десятку також увійшли Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.

Німеччина в рейтингу посіла 15-е місце, США — 18-е, Чехія — 21-е, Іспанія — 36-е, Польща — 42-е, Росія — 59-е, Україна — 138-е, обійшовши Анголу, Афганістан, Лівію, Сирію. Найбільше падіння в рейтингу щастя показала Венесуела: з 2017 року вона опустилася з 82-го місця на 102-е.

Трійку останніх місць розділили Південний Судан (Північна Африка), Центральноафриканська Республіка та Бурунді (Східна Африка).

Згідно з наведеною інформацією, рівень щастя визначався за кількома показниками: ВВП на душу населення, тривалість життя, соціальна підтримка, свобода життєвого вибору, щедрість і довіра.

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