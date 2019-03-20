Названо найщасливішу країну у світі: де в цьому рейтингу Україна

Фінляндія очолила рейтинг країн, жителі якої є найщасливішими.
Згідно з результатами дослідження World Happiness Report 2018, зі 156 оцінених країн Україна посіла 138 місце.
Фінляндія
Фото: smithsonianmag.com
Трійку лідерів у списку найщасливіших країн склали Фінляндія, Норвегія та Данія. У десятку також увійшли Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.
Німеччина в рейтингу посіла 15-е місце, США — 18-е, Чехія — 21-е, Іспанія — 36-е, Польща — 42-е, Росія — 59-е, Україна — 138-е, обійшовши Анголу, Афганістан, Лівію, Сирію. Найбільше падіння в рейтингу щастя показала Венесуела: з 2017 року вона опустилася з 82-го місця на 102-е.
Трійку останніх місць розділили Південний Судан (Північна Африка), Центральноафриканська Республіка та Бурунді (Східна Африка).
Згідно з наведеною інформацією, рівень щастя визначався за кількома показниками: ВВП на душу населення, тривалість життя, соціальна підтримка, свобода життєвого вибору, щедрість і довіра.
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