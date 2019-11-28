Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

Авіакомпанія Air New Zealand названа найбільш надійним перевізником у світі.

Експерти оцінювали авіакомпанії за 12 ключовими критеріями, з-поміж яких вік літаків, експлуатаційна безпека, відгуки пасажирів, мотивація персоналу, рівень інвестицій тощо. Про це повідомляє AirlineRatings.

Air New Zealand

Головний редактор AirlineRatings Джеффрі Томас зазначив, що Air New Zealand зайняла лідерську позицію завдяки високим показникам за більшістю критеріїв і назвав управлінську команду авіакомпанії однією з найкращих у авіаційній галузі.

Air New Zealand

Крім того, Air New Zealand виявилася переможцем у номінації "найкращий преміум економ-клас", а перевізником із найкращим першим класом визнали Singapore Airlines.

Singapore Airlines

Лідером у номінації найзручніший бізнес-клас став Qatar Airways.

Qatar Airways

Як раніше писав OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитися від бізнес-класу на рейсах до п'яти годин. За його словами, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

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