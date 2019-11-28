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29 листопада • оновлено в 12:28
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Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

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Авіакомпанія Air New Zealand названа найбільш надійним перевізником у світі.

Експерти оцінювали авіакомпанії за 12 ключовими критеріями, з-поміж яких вік літаків, експлуатаційна безпека, відгуки пасажирів, мотивація персоналу, рівень інвестицій тощо. Про це повідомляє AirlineRatings.

Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

Air New Zealand

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Головний редактор AirlineRatings Джеффрі Томас зазначив, що Air New Zealand зайняла лідерську позицію завдяки високим показникам за більшістю критеріїв і назвав управлінську команду авіакомпанії однією з найкращих у авіаційній галузі.

Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

Air New Zealand

Крім того, Air New Zealand виявилася переможцем у номінації "найкращий преміум економ-клас", а перевізником із найкращим першим класом визнали Singapore Airlines.

Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

Singapore Airlines

Лідером у номінації найзручніший бізнес-клас став Qatar Airways.

Названа найнадійніша авіакомпанія у світі

Qatar Airways

Як раніше писав OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитися від бізнес-класу на рейсах до п'яти годин. За його словами, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

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Автор
Марія Дідик
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