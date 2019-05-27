ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Наживаються на туристах: у Києві засікли злісних шахрайок

Читати матеріал російською

У Києві засікли двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок обдурили людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, у правоохоронні органи столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, проте послуги так і не отримали.

З'ясувалося, що зловмисниці заздалегідь зняли офісне приміщення й облаштували його під туристичне агентство, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Наживаються на туристах: у Києві засікли злісних шахрайок

Туризм

Новини
Люди опинилися під завалами: у Росії трапилася жорстка НП на курорті

Клієнтам пропонувалися подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Еміратів. Під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з постраждалими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання коштів. Однак надалі будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

За вчинене зловмисницям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, кабінет міністрів України ухвалив постанову про посилення відповідальності туроператорів перед споживачами туристичних послуг і зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії, щоб уникнути повторення річного колапсу у 2018 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
шахраї
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
мошенникам надо сроки больше чем убийцам причем с конфискацией. из-за этих выродков людей пострадало больше, в том числе физически, чем от убийц. особо надо взглянуть на всяческое мошенничское говно, которое по тв рекламируется, а не только на парочку сраных мошенниц. там уже не миллионы в счет идут. так "нормас", или нельзя трогать "красава" и прочих???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки