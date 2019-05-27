Наживаються на туристах: у Києві засікли злісних шахрайок

У Києві засікли двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок обдурили людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, у правоохоронні органи столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, проте послуги так і не отримали.

З'ясувалося, що зловмисниці заздалегідь зняли офісне приміщення й облаштували його під туристичне агентство, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Туризм

Клієнтам пропонувалися подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Еміратів. Під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з постраждалими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання коштів. Однак надалі будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

За вчинене зловмисницям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, кабінет міністрів України ухвалив постанову про посилення відповідальності туроператорів перед споживачами туристичних послуг і зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії, щоб уникнути повторення річного колапсу у 2018 році.

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