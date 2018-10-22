''Нарешті рай'': учасниця ''Танців з зірками'' показала, де відпочиває

Фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка проекту "Зважені та щасливі" і "Танці з зірками" показала яскраві знімки з відпустки, яку вона проводить у Домініканській Республіці.

Так, Луценко вирушила на популярний курорт разом зі своєю сім'єю: чоловіком і маленькою донькою. Яскраві знімки з відпочинку Аніта опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Нарешті наш рай на трьох", — радісно охарактеризувала тренер Домінікану.

Шанувальники поспішили привітати зірку із вдалим вибором місця для відпустки і побажали її родині хорошого та цікавого відпочинку.

Instagram @anitasporty

"Яка краса! А могла б зараз пітніти у знімальному павільйоні. У Домінікані приємніше", — пораділи за Аніту її фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аніта Луценко була учасницею п'ятого сезону проекту "Танці з зірками" на телеканалі 1+1, де танцювала із Олександром Прохоровим. На шостому тижні виступів пара покинула шоу.