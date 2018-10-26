Накричала на крісло і побила стюардес: авіалайнер екстрено посадили через п'яну пасажирку

Пасажирка літака авіакомпанії United Airlines, 43-річна жителька Лондона Мішель Ванбускірк, перебрала з алкоголем, почала кричати на вбудований у крісло монітор, а потім побилася зі стюардесами, пише Fox News.

Жінка летіла з Лондона до Вашингтона і почала поводитися неадекватно через годину після вильоту.

Як тільки пасажирка почала кричати на монітор у спинці переднього крісла, бортпровідники відвели її в хвостову частину літака. Однак там неадекватна жінка побила членів екіпажу.

Через інцидент пілот ухвалив рішення екстрено посадити авіалайнер в аеропорту Хітроу. Порушницю вивели з літака і затримали правоохоронці, а іншим пасажирам лайнера довелося цілий день чекати в аеропорту, щоб вилетіти у США.

Затриману звинувачують у порушенні громадського порядку і нападі на екіпаж літака.

Прокурор Лорен Сміт також заявила, що повернення в аеропорт вильоту Хітроу обійшлося авіакомпанії в п'ять тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, пілоти з авіакомпанії Air Chin поділилися деякими секретами, які пов'язані з літаками. Так, за їхніми словами, пасажирам ніколи не говорять про численні небезпеки, які підстерігають їх під час рейсів.