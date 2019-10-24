Найсексуальніші міста: опублікований незвичайний рейтинг

Експерти склали рейтинг найсексуальніших міст в світі. До першої трійки рейтингу увійшли Майамі (США), Париж (Франція) і Денвер (США).

Рейтинг складений на основі опитування, яке провели редактори видання Big 7 Travel серед своїх фоловерів в соціальних мережах.

Париж pexels.com

Також на стан міст в рейтингу вплинула статистика по частоті занять сексом і кількості пов'язаних з сексом запитів в пошукових системах, кількість романтичних ресторанів і визначних пам'яток в місті, а також результати попередніх рейтингів: найсексуальніших національностей та кращих міст для холостяків.

Париж, Франція pexels.com

Також в десятку кращих потрапили Копенгаген (Данія), Кейптаун (ПАР), Цюріх (Швейцарія), Кап-д'Агд (Франція), Дублін (Ірландія), Ліверпуль (Великобританія) і Лос-Анджелес (США).

Лос-Анджелес, США pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці надали лайфхаки – як можна заощадити в подорожі і добре провести час.

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