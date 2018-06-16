Найрозкішніші зали очікування в аеропортах світу. Фото

Пасажири, яким довелося випадково затриматися в аеропорту, будуть навіть раді відкласти свою подорож. У цих бізнес-залах їм запропонують відпочити в кімнаті з розкішним інтер'єром, перекусити їжею від кращих шеф-кухарів, спробувати елітні напої, розслабитись в масажних кабінетах і навіть сауні.

Про найбільш розкішні зали очікування в аеропортах світу пише "Лента.ру".

Лаунж Al Mourjan в Досі (Катар)

ausbt.com.au

Візитна картка - величезна кришталева люстра. VIP-пасажири Qatar Airways можуть насолодитися стравами східної та європейської кухонь, десертами з власної кондитерської, а також відчути себе пілотом Формули-1, завдяки встановленому в лаунжі симулятору.

Лаунж Casa Alitalia в Мілані (Італія)

studiomarcopiva.com

Тут є кухня з дерев'яною піччю, великий вибір вина, меблі від Poltrona Frau, кілька душових кімнат. Доступ в лаунж мають тільки пасажири Alitalia і Etihad, тому тут небагатолюдно.

Finnair Lounge в аеропорту Гельсінкі (Фінляндія)

dsign.fi

Цей зал поєднує скандинавський мінімалізм в дизайні з колосальною для Європи площею в 940 квадратних метрів. Головна особливість лаунжу - велика спа-зона зі справжньою фінською сауною.

Turkish Airlines CIP Lounge вСтамбулі(Туреччина)

turkishairlines.com

До послуг відвідувачів дитяча кімната, масажний кабінет, кінозал і симулятор гри в гольф. Смакові рецептори можна побалувати стравами турецької кухні місцевого ресторану і хлібом з розташованої прямо в лаунжі пекарні.

Незалежний бізнес-зал Plaza Premium Lounge в Лондоні (Великобританія)

plaza-network.com

Відвідування коштує 40 фунтів стерлінгів за дві години. За ці гроші клієнт отримує доступ до спа, душових кімнатах, бару з шампанським, бару з іспанськими закусками тапас і багато чого іншому.

Infiniti Lounge вТайбеї(Тайвань)

evaair.com

Інтер'єр виконаний в стилістиці нічного клубу 80-х. У залі розташовані автомати з морозивом, пивом і хот-догами, а освіжитися можна в одній з чотирьох душових.

Virgin Atlantic Clubhouse в Нью-Йорку (США)

Virgin Atlantic

У лаунжі є своя перукарня і спа-салон, де можна постригтися, поголитися, зробити манікюр і провести омолоджувальні процедури. У пивному ресторані Clubhouse подають страви з усього світу - від китайської локшини до класичного англійського сніданку.

Pier Business Lounge вГонконзі(КНР)

thecenturionlounge.com

Його відмінною рисою є чайна кімната, де можна спробувати елітні сорти чаю та взяти участь у справжній чайній церемонії. За кількістю душових лаунж знаходиться серед рекордсменів - їх тут 14.

Лаунж для VIP-пасажирів в Мумбаї (Індія)

csia.in

Зал розділений на три зони: для пасажирів першого, преміум і бізнес-класів. Перші можуть розраховувати на спа-кабінет, кімнати релаксації і вечерю в ресторані. Іншим відвідувачам доведеться задовольнятися масажем ступень, шведським столом, баром і душовими.

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