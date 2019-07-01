Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів

В історичному центрі Венеції, яка є дуже популярною серед туристів, перенесли введення плати за в'їзд на 1 січня 2020 року.

За даними видання ANSA, таке рішення прийняв адміністративний виконавчий орган джунта в понеділок, 1 липня.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро пояснив, що плата стягуватиметься тільки за одноденні поїздки. Гроші підуть на підтримку міста в чистоті. Рішення про платний в'їзд до центру міста на воді було прийнято ще в кінці лютого.

Венеція pexels.com

Передбачалося, що з туристів, що приїжджають на один день, стягуватимуть 3 євро за відвідування. Однак таку ініціативу так і не прийняли, оскільки не були опрацьовані технічні механізми стягнення грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посилення правил для туристів також діятиме в італійській столиці Римі. Зокрема, для приїжджих заборонено пити воду ротом з фонтанчиків, ходити з голим торсом і вішати любовні замки на мостах.

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