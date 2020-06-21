Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів

Аліна Мельник Новини 02:46, 22.06.2020

Найменше турбулентність відчувається в передній частині літака, тому дані місця ідеальні для нервових пасажирів.

Крім того, місце біля ілюмінатора також допомагає розслабитися туристам, які відчувають занепокоєння, оскільки їх заспокоює вид з вікна, розповів колишній бортпровідник EasyJet на ім'я Метт. Його слова наводить Daily Express.

Куди найкраще сідати в літаку
ілюстративне фото

Так, на думку колишнього бортпровідника, найменше турбулентність відчувається в передній частині літака. "Якщо ж вам подобається відчувати тряску, то сідайте в хвостову частину", – каже він.

Також, зазначив Метт, нервові пасажири можуть розміститися в кріслах на рівні крила літака, оскільки в цій частині лайнера турбулентність також відчувається менше.

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