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22 червня • оновлено в 03:50
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Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів

1.3т
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Найменше турбулентність відчувається в передній частині літака, тому дані місця ідеальні для нервових пасажирів.

Крім того, місце біля ілюмінатора також допомагає розслабитися туристам, які відчувають занепокоєння, оскільки їх заспокоює вид з вікна, розповів колишній бортпровідник EasyJet на ім'я Метт. Його слова наводить Daily Express.

Куди найкраще сідати в літаку

Куди найкраще сідати в літаку

ілюстративне фото

Так, на думку колишнього бортпровідника, найменше турбулентність відчувається в передній частині літака. "Якщо ж вам подобається відчувати тряску, то сідайте в хвостову частину", – каже він.

Також, зазначив Метт, нервові пасажири можуть розміститися в кріслах на рівні крила літака, оскільки в цій частині лайнера турбулентність також відчувається менше.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Новини авіаперельоти
Теги
авіабілети подорожі транспорт літак Психологія туризм туристы
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