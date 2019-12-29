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29 грудня • оновлено в 18:04
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Над популярним курортом в Австралії нависла смертельна небезпека: оголошено евакуацію

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Десятки тисяч відпочиваючих і жителів закликають евакуюватися з популярного туристичного місця на південному сході Австралії.

Таке рішення місцева влада прийняла через спеку, яка загрожує ескалацією лісових пожеж, пише Вloomberg.

Над популярним курортом в Австралії нависла смертельна небезпека: оголошено евакуацію
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У телевізійному зверненні в неділю комісар з надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Крісп закликав близько 30 000 осіб, що відпочивають навколо озер в східному регіоні Гіпсленд, залишити територію.

"Ми хочемо, щоб ви негайно виїхали звідти. Дуже важливо, щоб ви зараз дуже серйозно подумали про від'їзд", - сказав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на гірськолижному курорті в центральній частині Швейцарії зійшла лавина, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

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Автор
Марія Дідик
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