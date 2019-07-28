На знаменитому українському курорті відпочивальник впав з колеса огляду

На популярному курорті Залізний порт в Херсонській області сталася НП з колесом огляду. Так, 21-річний хлопець вирішив на очах у людей залізти на неробочий атракціон, і впав на землю.

Як повідомило місцеве видання "Херсон типичный", хлопець зірвався вниз з висоти близько десяти метрів. Очевидці події викликали бригаду швидкої допомоги і подзвонили в поліцію.

Фото: instagram/vikali1936

Зазначається, що на момент прибуття "швидкої допомоги" хлопець був без свідомості. Медики діагностували у нього пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 26-ти річний хлопець загинув під час монтажу колеса огляду. Трагедія сталася в Скадовському районі Херсонської області.

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