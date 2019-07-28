Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

На знаменитому українському курорті відпочивальник впав з колеса огляду

9.5т Читати матеріал російською

На популярному курорті Залізний порт в Херсонській області сталася НП з колесом огляду. Так, 21-річний хлопець вирішив на очах у людей залізти на неробочий атракціон, і впав на землю.

Як повідомило місцеве видання "Херсон типичный", хлопець зірвався вниз з висоти близько десяти метрів. Очевидці події викликали бригаду швидкої допомоги і подзвонили в поліцію.

На знаменитому українському курорті відпочивальник впав з колеса огляду

Фото: instagram/vikali1936

Новини
Впали в підвал: під Херсоном через п'яну мати загинула однорічна дівчинка

Зазначається, що на момент прибуття "швидкої допомоги" хлопець був без свідомості. Медики діагностували у нього пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 26-ти річний хлопець загинув під час монтажу колеса огляду. Трагедія сталася в Скадовському районі Херсонської області.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel