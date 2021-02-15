На Занзібарі застрягли 180 українців: ночують на вулиці і в антисанітарії. Фото та відео

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі (Танзанія). Це пов'язано з тим, що зламався літак.

За словами Ніколенко, МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки і якомога швидше вирішив питання їх повернення. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Серед застряглих на Занзібарі туристів є і українська модель Анастасія Зінченко, яка запам'яталася як "дівчина з собачкою з Уханю". Разом з нею там знаходиться і її чоловік, глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

Як розповіла Зінченко на сторінці в Instagram-stories, авіакомпанія SkyUp, яка належить туристичному агентству Join Up, не реагує на проблему і коли 190 осіб повернуться додому – невідомо. Туристам навіть доводиться ночувати на вулиці і в автобусі, так як їх не заселяють у хостел.

Авіакомпанія SkyUp не реагує на проблему Скриншот

За словами моделі, діти та дорослі сплять на вулиці, а авіакомпанія ігнорує це.

"Через поломку літака ми всі живемо на вулиці другий день. Я вперше бачу таке ставлення до людей. Нас не кілька людей. Нас 190 осіб", – написала Зінченко.

Туристам доводиться спати на вулиці Скриншот

Туристи застрягли на Занзібарі Скриншот

Діти і дорослі ночують на вулиці Скриншот

Туристів не заселяють у хостел Скриншот

Дівчина зазначила, що мандрівників тільки "годують обіцянками" і водночас нічого не роблять. Пізніше Зінченко повідомила, що декілька людей заселили в хостел, але все ж таки більшість залишилися спати в автобусі та на вулиці.

Вона додала, що найближчим часом авіакомпанія пообіцяла вислати потрібні деталі, щоб полагодити літак, тому туристам доведеться чекати, коли його справлять.

За словами Зінченко, це може статися навіть через тиждень або зовсім виявиться, що він несправний. До слова, додатковий літак для мандрівників поки не планують надсилати.

Зінченко розповіла про проблему Скриншот

Туристи не можуть повернутися додому із Занзібару Скриншот

Одна із застряглих на Занзібарі туристок Катерина на сторінці в Instagram розповіла, що люди провели в аеропорту 12 годин, а на острові вони третю добу ночують на вулиці. Крім того, виліт відкладають кожні дві години, а мандрівникам нічого не говорять.

"Нас розмістили в готелі без надання номерів, обіцяючи, що ввечері ми полетимо додому, але дива не сталося. Ми спали на лежаках біля басейну. Потім ми чекали трансфер на вулиці чотири години. Діти і дорослі сплять на підлозі. Обіцяли виліт і знову ніхто нікуди не полетів. Два автобуси з туристами відвезли в один із хостелів, який у місцевих вважається борделем. Нам не дають воду! Я мовчу про харчування. Тут суцільна антисанітарія. Усім людям страшно. На своєму офіційному сайті вони пишуть, що розмістили всіх туристів у комфортних номерах. Але це брехня. Шестеро людей селилися в номер за свої гроші", – повідомила туристка.

Хостел, у який заселили частину туристів Скриншот

Люди сплять на підлозі Скриншот

Діти сплять на вулиці Скриншот

Авіакомпанія стверджує, що людей заселили в комфортабельні умови Скриншот

Як розповів виданню BBC турист Олексій Беспалов, спочатку люди ночували на вулиці, спали на траві, а потім кілька пасажирів заселили в жахливий готель у небезпечному районі Занзібару Сіті поруч з місцевим клубом і борделем.

Люди сплять де завгодно BBC

Туристи ночують на траві BBC

Туристи сплять в аеропорту BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на африканському курорті Занзібарі побили і пограбували українських туристів.