На відомому курорті туристи масово отруїлися хімікатами: що відомо

На популярному іспанському курорті Камбрільс у Каталонії отруїлися хімікатами шість туристів.
За даними "РІА Новини", також відомо про сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою.
Стверджується, що водій вантажівки випадково наповнив резервуар для зберігання біля спортзалу і спа-салону готелю сумішшю соляної кислоти й відбілювача.
Туристи, які перебували на відпочинку, надихалися хімічними випарами і отруїлися.
Туристи отруїлися в Іспанії
На виклик приїхали сім машин швидкої допомоги. Про стан постраждалих інформації поки немає, а водія звільнять.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині в результаті харчового отруєння госпіталізували близько 80 туристів.
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