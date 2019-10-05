На відомому курорті туристи масово отруїлися хімікатами: що відомо

На популярному іспанському курорті Камбрільс у Каталонії отруїлися хімікатами шість туристів.

За даними "РІА Новини", також відомо про сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою.

Стверджується, що водій вантажівки випадково наповнив резервуар для зберігання біля спортзалу і спа-салону готелю сумішшю соляної кислоти й відбілювача.

Туристи, які перебували на відпочинку, надихалися хімічними випарами і отруїлися.

Туристи отруїлися в Іспанії Pinterest

На виклик приїхали сім машин швидкої допомоги. Про стан постраждалих інформації поки немає, а водія звільнять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині в результаті харчового отруєння госпіталізували близько 80 туристів.

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