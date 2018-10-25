На відомої фабриці Києва з'явився гарний мурал: фотофакт

Знаменита стріт-арт-художниця Lady Pink на будівлі київської шоколадної фабрики Roshen створила мурал зі стилізованою назвою бренду.

Lady Pink виконала напис різними шрифтами і яскравими кольорами, які притаманні графіті-художникам з Нью-Йорка. Також вона інтегрувала в малюнок українські народні символи: соняшник і вінок, про це повідомляє The Village.

За словами художниці, перед тим як приїхати в Україну, вона досліджувала в мережі київські мурали.

"Ми вирішили звернутися до "корпоративного графіті"- це графіті, у якого є свій стиль, але одночасно в ньому впізнаються риси бренду. Ми скомбінували нью-йоркський "стайл-райтер" з солодощами і отримали оригінальний дизайн", - розповіла Lady Pink.

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