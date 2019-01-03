На відомий курорт насувається тайфун: українців попередили про небезпеку

Українців попередили про обережність у зв'язку із наближенням тропічного шторму "Пабук" і погіршенням погодних умов у південних регіонах Таїланду, де ввели безвізовий режим для громадян України.

Про це повідомив МЗС України. Як очікується, тропічний шторм "Пабук" із 2 по 5 січня торкнеться південні регіони Королівства Таїланд (провінції Чумпхон, Сурат Тані, Након Сі Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттані, Яла, Наратіват, Крабі, Транг, Сатун, Пхукет).

Рамблер Таїланд

Тут очікуються сильний вітер, зливові дощі, можливі повені, перебої з електро- та водопостачанням, порушення роботи транспорту.

Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України проявляти підвищену пильність і обережність, відстежувати повідомлення рятувальних служб і місцевої влади, стежити за новинами. У посольстві України в Таїланді відкрита "гаряча лінія" +66 970 107 760. Також працює цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці листопада острів Ко Липі в Таїланді накрили чотири страхітливих смерчі.