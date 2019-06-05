На популярному курорті в Швейцарії обірвалася канатна дорога: є постраждалі

У Швейцарії на популярному курорті Енгельберг обірвався кабель канатної дороги під час проведення ремонтних робіт. В результаті постраждало декілька людей.

Інцидент трапився 5 червня, пише видання TDG.

tdg.ch

Новини В Естонії трапилася НП із літаком з українцями

"В середу вранці в Енгельберзі на горі Тітліс на канатній дорозі постраждало декілька людей. Це сталося під час виконання робіт. Тільки працівники підйомників на станції отримали поранення. Ніхто з туристів не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на популярному російському гірськолижному курорті в Шерегеші в Кемеровській області зупинилася канатна дорога, через що 38 осіб декілька годин провисіли в повітрі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!