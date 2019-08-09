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На популярному курорті туристу спотворили обличчя невдалим татуюванням: фото

2.5т Читати матеріал російською

Турист із Австралії Джек Морріс отримав серйозні опіки обличчя на Балі через невдале тату.

Як повідомляє The Daily mail, хлопець просто хотів навести собі на щоці тимчасове татуювання хною, але більше він таку помилку вже не повторить.

"Урок отримано, не нанось хну на обличчя", – коротко підписав Морріс, опублікувавши фото, де демонструє червоний шрам.

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Багато хто порадив Джеку негайно звернутися по медичну допомогу, уточнивши, що у декого подібні каліцтва залишаються на довгі роки. Справа в тому, що навіть хною потрібно робити татуювання в спеціалізованих салонах.

Джек Морріс

Джек Морріс

The Daily mail.

А курортні майстри на вулицях просто використовують дешеві фарби сумнівного походження, які в результаті вступають у страшні реакції та залишають подібні травми.

Найжахливіше, що багато батьків дозволяють дітям на відпочинку робити подібні малюнки на тілі. Фахівці попереджають, що краще утриматися від подібних експериментів і не піддавати своє здоров'я небезпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відомий пластичний хірург спотворив москвичку. Жінка звернулася до нього з проханням зробити красиві груди, а отримала в результаті "подвійний балон", як називають цей ефект медики.

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Теги
туристы подорожі туризм Краса
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