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2 березня • оновлено в 13:20
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На острове Мерсея нашли останки загадочного существа

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На побережье острова Мерсея (Великобритания) молодой мужчина обнаружил гигантскую кость неизвестного существа.

Длина кости составляет почти 1.5 метра, сообщает Unilad.

Дэниел Френч, нашедший кость, разводит устрицы и часто бывает на побережье. В феврале, во время отлива он увидел гигантскую кость, по его словам, он никогда не видел "ничего настолько огромного".

Через несколько часов его отец нашел на том же месте другую кость чуть поменьше.

На острове Мерсея нашли останки загадочного существа

pixabay.com

Местный археолог Оливер Хатчинсон предположил, что кость побольше принадлежала киту, а та, что поменьше, – мамонту.

Но сам Френч убежден, что кость принадлежала динозавру.

Останки древнего животного передали на экспертизу в местный музей.

В этих краях из-за эрозии местные часто находят кости древних животных – в прошлом году семейство Френч обнаружило бивень мамонта.

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