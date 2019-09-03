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3 вересня • оновлено в 23:55
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Мама загиблої в Туреччині 5-річної росіянки розповіла деталі трагедії

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Мати загиблої в басейні на турецькому курорті дівчинки з Росії розповіла подробиці трагедії.

У коментарі телеканалу "РЕН.ТВ" вона повідомила, що ніхто не бачив, коли 5-річна Люба почала тонути, а камер відеоспостереження в готелі не виявилося (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Як усе відбулося, ніхто не бачив. У басейні грали чоловіки у волейбол, вся увага була на них. Буквально хвилини 2-3, та її поруч не виявилося. Пішли шукати навколо басейну, але вона пішла до гірки без рятувального круга. Не знаю, як вона впала, та й ніхто нічого не бачив", – повідомила жінка.

Мати загиблої в Туреччині дівчинки розповіла подробиці

Мати загиблої в Туреччині дівчинки розповіла подробиці

За її словами, встановити, як трапилася НП, ніхто не може, тому що камери не були встановлені. Більше того, жінка стверджує, що поруч із гіркою і басейном ніхто зі співробітників готелю не чергував.

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Так, дівчинка залишилася без нагляду біля басейну, який годиться для купання тільки для дорослих через глибину. Трагедія трапилася, коли сім'я проводила останній день відпочинку. Родичі вирішують питання про транспортування тіла на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це трапилося через тиждень після того, як у Туреччині трагічно загинула інша дівчинка. 18 серпня у Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.

Тато пірнув за дитиною, щоб врятувати, але не міг нічого зробити. Руку дівчинки вдалося витягнути тільки разом з обшивкою басейну. Маленьку туристку з Росії доставили до лікарні. 28 серпня вона померла.

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Туреччина
Теги
туризм подорожі Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта мать её, су.ка, сама за ребенком не смотрела. Мужчины в волейбол играли. Ага. И кацaпская сyка пасть раззявила. Теперь ищет виновного - чисто расейская скрепа! А девочку не вернуть!
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