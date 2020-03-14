На Мальдівах з'явився незвичайний курорт

На Мальдівах відкрили перший в світі курорт для ізоляції туристів, які можуть виявитися носіями коронавірусної інфекції COVID-19.

Готель побудували на острові Вілівару в 24 кілометрах від столиці Мале. Про це повідомляє China Morning Post.

pexels.com

Обслуговування в готелі буде фінансуватися за рахунок уряду.

У готелі 30 номерів із замкнутою системою вентилювання і очищення повітря, триразовим харчуванням, яке подають в кімнату, великим телевізором і повністю укомплектованим міні-баром. Зовнішні відвідування і контакти гостей один з одним заборонені.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці стали масово відмовлятися від поїздок до Єгипту через коронавірус, хоча ця країна не закрита.

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