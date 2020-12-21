На курортах Єгипту заборонили проводити новорічні вечірки: що загрожує за порушення

В Єгипті заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів і ресторанів. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей у цей період.

Так, порушникам загрожуватимуть штрафи, а за дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни. Про це повідомляє АТОР.

За словами експертів, завантаження ресторанів на Новий рік очікується вкрай низьким. На курортах прогнозують "слабку" кількість гостей з України, Білорусі, Угорщини, Румунії та Сербії.

Територія готелю в Єгипті АТОР

Як стало відомо, цього року кількість іноземних туристів у Єгипті не перевищить трьох мільйонів чоловік.

Нагадаємо, Єгипет – країна в Північно-Східній Африці і на Близькому Сході. На північному сході межує з Ізраїлем і частково визнаною державою Палестиною, на півдні – з Суданом, на заході – з Лівією. На півночі територія країни омивається водами Середземного, на сході – Червоного морів.

Туризм є однією з основних доходних статей Єгипту, тому держава сприяє розвитку цієї галузі. Характерною особливістю туризму цієї країни є спілкування з місцевими жителями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці застрягли в Єгипті через тести на COVID-19 і назвали найголовніші ризики для туристів.