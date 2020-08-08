На курортах Єгипту ввели нові правила через COVID-19: як виглядає відпочинок. Відео

На найпопулярнішому курорті Єгипту – Шарм-еш-Шейху – ввели нові правила для відпочиваючих у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє телеканал "Україна", під час заселення валізу гості залишають на вулиці для дезінфекції. В цей час відпочивальникам вимірюють температуру, причому двічі: спочатку безконтактним термометром, а потім інфрачервоною камерою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нова складова all inclusive в умовах пандемії – відкритий доступ до антисептиків, маской і рукавичок.

Жоден готель не може бути заповнений більше ніж наполовину. Крім того, на рецепції кожен може знайти спеціальні сертифікати, які свідчать про те, що готель отримав дозвіл працювати під час карантину.

Столи, крісла та дивани регулярно дезінфікують. В номер ніхто не заходить протягом 12 годин після виселення туристів. А заселення нових гостей відбувається тільки через два дні.

Якщо під час відпочинку турист захворіє на коронавірус, його відселять на окрему віллу, виділять пральну машину і власного офіціанта.

Ще один пункт карантину – шведський стіл. Хоча його ніхто не відміняв, але всі страви відтепер за склом, а подають їх особисто кухарі. Весь персонал в масках і рукавичках, а на столі одноразовий посуд і упаковані прилади.

"Єгипетський all inclusive навіть в умовах пандемії залишається досить комфортним і безпечним. Туристам пропонують просто розслабитися і насолоджуватися відпочинком", – йдеться в сюжеті.

Раніше OBOZREVATEL дізнавався, чи загрожує COVID-19 українським туристам, які масово кинулися до Туреччини на відпочинок.