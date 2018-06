На Гаваях з вулкана посипалися дорогоцінні камені. фото

На Великий острів Гаваїв, де вже понад місяць вивергається вулкан Кілауеа, обрушився дощ з дорогоцінних каменів.

Зелені напівпрозорі кристали, відомі як олівіни, серед інших вулканічних порід знаходять на вулицях і пляжах, повідомляє Daily Mail.

Місцеві жителі назвали самоцвіти "маленькими каменями Кілауеа".

Олівіни протягом століть використовувалися для виготовлення прикрас і, в деяких випадках, вартість мінералу може становити близько 450 доларів за карат.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t