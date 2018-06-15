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На Гаваях з вулкана посипалися дорогоцінні камені. фото

2.6тЧитати новину російською

На Великий острів Гаваїв, де вже понад місяць вивергається вулкан Кілауеа, обрушився дощ з дорогоцінних каменів.

Зелені напівпрозорі кристали, відомі як олівіни, серед інших вулканічних порід знаходять на вулицях і пляжах, повідомляє Daily Mail.

Місцеві жителі назвали самоцвіти "маленькими каменями Кілауеа".

Олівіни протягом століть використовувалися для виготовлення прикрас і, в деяких випадках, вартість мінералу може становити близько 450 доларів за карат.

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Новини
Вогняне пекло на Землі: вулкан на Гаваях зняли з неба

Геолог з Гавайського університету Шеріл Гансекі, що вивчає склад лави вулкана, підтвердила, що виявлення дорогоцінних каменів пов'язано з виверженням.

Як повідомлявOBOZREVATEL, вулкан на Гаваях вивергається з 3-го травня . Дослідники поки не можуть точно сказати, коли воно закінчиться. В результаті виверження, яке почалося ще в травні, постраждало 700 будинків.

Місце
США
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