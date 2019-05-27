На Гаваях акула вбила пенсіонера

На острові Мауї, що входить до складу Гавайського архіпелагу (США), 65-річний американець загинув в результаті нападу акули.

Як повідомляє видання The Gardian, літній чоловік плавав у 50 метрах від берега, коли його атакував хижак. Департамент пожежної та громадської безпеки округу Мауї направив вертоліт і гідроцикл, щоб доставити потерпілого на берег і реанімувати його. Чоловік помер на місці.

Фото: news.vse42.ru

Зазначимо, що на пляжі Каанапалі, де стався напад, встановили попереджувальні знаки. Це перший смертельний випадок з 2015 року, що відбувся на Гавайських островах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дайвери центру Calypso Star Charters в місті Порт-Лінкольн (Австралія) зробили фото акули, пащу і тулуб якої утворюють моторошне "обличчя".

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