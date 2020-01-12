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12 січня • оновлено в 17:23
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На Філіппінах розбушувався гігантський вулкан: аеропорт закритий. Фото і відео

2.2т
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У столиці Філіппін Манілі евакуюють жителів і призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал викинув попіл.

Висота стовпа попелу склала близько 1 км. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

CNN Philippines

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Вулкан знаходиться приблизно в 100 км від Маніли. Міжнародний аеропорт Маніли тимчасово призупинив роботу.

"Виконання рейсів в міжнародному аеропорту Маніли тимчасово призупинено в зв'язку з вулканічним попелом, викинутим в результаті виверження вулкана Таал. Будь ласка, координуйтесь з вашими авіакомпаніями з приводу більш докладної інформації про польоти", - повідомило керівництво аеропорту.

Влада Філіппін приступила до евакуації трьох населених пунктів в провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб.

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

The Philippine Star

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

The Philippine Star

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

The Philippine Star

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

twitter.com/rosiechaeng_

На Філіппінах прокинувся гігантський вулкан

twitter.com/rosiechaeng_

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним з найбільших в світі. Виверження супроводжувалося потужним вибухом. Через виверження лава була розкидана на відстань 1 км від краю кратера. Також було зафіксовано землетрус.

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Автор
Марія Дідик
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