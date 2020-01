На Філіппінах розбушувався гігантський вулкан: аеропорт закритий. Фото і відео

У столиці Філіппін Манілі евакуюють жителів і призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал викинув попіл.

Висота стовпа попелу склала близько 1 км. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

CNN Philippines

Вулкан знаходиться приблизно в 100 км від Маніли. Міжнародний аеропорт Маніли тимчасово призупинив роботу.

"Виконання рейсів в міжнародному аеропорту Маніли тимчасово призупинено в зв'язку з вулканічним попелом, викинутим в результаті виверження вулкана Таал. Будь ласка, координуйтесь з вашими авіакомпаніями з приводу більш докладної інформації про польоти", - повідомило керівництво аеропорту.

🇵🇭 Philippines temporarily suspends flights from Manila airport after Taal volcano spews ash.



▫️Most flights are turning back to their original departure airports.



Info via @AeroGazette pic.twitter.com/FzHNbLlvE6 - air plus news (english) (@airplusnews_EN) 12 січня 2020 р.

Влада Філіппін приступила до евакуації трьох населених пунктів в провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб.

The Philippine Star

The Philippine Star

The Philippine Star

Taal volcano in Batangas spewed a giant ash column after manifesting an increased level of activity on Sunday afternoon. pic.twitter.com/SZuHroOBQo - The Philippine Star (@PhilippineStar) 12 січня 2020 р.

An even more hazardous eruption is "imminent" at the Taal Volcano, around 40 miles south of Manila in the Philippines. Ash has already reached Manila after shooting 6 to 9 miles in the sky. https://t.co/GTLxd9EKv7 pic.twitter.com/yLaFfnGRIN - Eric Zerkel (@EricZerkel) 12 січня 2020 р.

twitter.com/rosiechaeng_

twitter.com/rosiechaeng_

This is beautiful but dangerous



Stay safe everyone, pray for the Philippines, the Taal volcano erupted pic.twitter.com/jeFFAGENA8 - Ri (@rosiechaeng_) 12 січня 2020 р.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним з найбільших в світі. Виверження супроводжувалося потужним вибухом. Через виверження лава була розкидана на відстань 1 км від краю кратера. Також було зафіксовано землетрус.

