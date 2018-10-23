На дні Чорного моря знайшли стародавній корабель: фото

На дні Чорного моря знайшли стародавній грецький торговий корабель. Судно віком понад 2,4 тисячі років збереглося неушкодженим.

Під час пошукових робіт було виявлено більше 60 кораблів. Про це повідомляє агентство AFP.

Пошук вівся за допомогою глибоководних камер, які також використовували для розвідки покладів нафти й газу та картування морського дна.

"Невелику частинку корабля піддали радіовуглецевому аналізу й підтвердили, що це — найстаріший цілий затонулий корабель, відомий людству", — говорять дослідники.

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