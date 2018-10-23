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На дні Чорного моря знайшли стародавній корабель: фото

6.7тЧитати матеріал російською

На дні Чорного моря знайшли стародавній грецький торговий корабель. Судно віком понад 2,4 тисячі років збереглося неушкодженим.

Під час пошукових робіт було виявлено більше 60 кораблів. Про це повідомляє агентство AFP.

На дні Чорного моря знайшли стародавній корабель: фото

Пошук вівся за допомогою глибоководних камер, які також використовували для розвідки покладів нафти й газу та картування морського дна.

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"Невелику частинку корабля піддали радіовуглецевому аналізу й підтвердили, що це — найстаріший цілий затонулий корабель, відомий людству", — говорять дослідники.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки у Сомалі.

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