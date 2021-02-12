На Червоному морі побудують розкішний курорт у вигляді дельфіна. Фото

Софія Ковнір Новини 13:46, 12.02.2021 Оновлено: 14:03, 12.02.2021

У мережі показали, який вигляд має проєкт Coral Bloom ("Коралова квітка") на острові Шурайра біля узбережжя Саудівської Аравії, будівництво якого планують завершити у 2030 році.

Усього заплановано зробити 11 готелів, а сам дизайн врахує унікальну природу Саудівської Аравії. Концепція її збереження посідає центральне місце у плані забудови. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, у проєкті передбачений захист мангрових заростей, коралових рифів Червоного моря та інших екосистем.

Крім того, заплановано створення нових пляжів із лагуною на острові, зробленому у формі дельфіна. Зазначається, що ландшафтний дизайн забезпечить природний захист від розмивання берегової лінії і покращить стан острова.

Пляж на курорті в Саудівській Аравії
Daily Mail
У Саудівській Аравії зроблять новий курорт
Daily Mail
Курорт у Саудівській Аравії
Daily Mail
Зона відпочинку в Саудівській Аравії
Daily Mail

Будівництво планують завершити у 2030 році, а приймати туристів почнуть у 2022 році.

Будівництво планують завершити у 2030 році
Daily Mail
Приймати туристів почнуть у 2022 році
Daily Mail
Курорт у вигляді дельфіна
Daily Mail

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія вперше відкрила для туристів стародавнє місто Хегра. Воно було другим за значенням у набатейському царстві після Петри. Вчені вважають, що місто може містити ключ до розкриття секретів цієї майже забутої стародавньої цивілізації.

Який вигляд має проєкт Coral Bloom
Daily Mail
Проєкт Coral Bloom завершать у 2030 році
Daily Mail
На курорті побудують 11 готелів
Daily Mail
У Саудівській Аравії побудують новий курорт
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Єгипті почалося будівництво п'ятого за величиною у світі та найбільшого в Африці колеса огляду. Атракціон зводиться в Каїрі на березі річки Ніл.

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