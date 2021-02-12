На Червоному морі побудують розкішний курорт у вигляді дельфіна. Фото

У мережі показали, який вигляд має проєкт Coral Bloom ("Коралова квітка") на острові Шурайра біля узбережжя Саудівської Аравії, будівництво якого планують завершити у 2030 році.

Усього заплановано зробити 11 готелів, а сам дизайн врахує унікальну природу Саудівської Аравії. Концепція її збереження посідає центральне місце у плані забудови. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, у проєкті передбачений захист мангрових заростей, коралових рифів Червоного моря та інших екосистем.

Крім того, заплановано створення нових пляжів із лагуною на острові, зробленому у формі дельфіна. Зазначається, що ландшафтний дизайн забезпечить природний захист від розмивання берегової лінії і покращить стан острова.

Будівництво планують завершити у 2030 році, а приймати туристів почнуть у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія вперше відкрила для туристів стародавнє місто Хегра. Воно було другим за значенням у набатейському царстві після Петри. Вчені вважають, що місто може містити ключ до розкриття секретів цієї майже забутої стародавньої цивілізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Єгипті почалося будівництво п'ятого за величиною у світі та найбільшого в Африці колеса огляду. Атракціон зводиться в Каїрі на березі річки Ніл.