На Буковелі скасували популярний водохресний фестиваль для туристів

На українському гірськолижному курорті Буковель скасували популярний фестиваль моржів, який відбувається щорічно. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та локдауном у країні.

За словами прессекретарки "Буковеля" Віталії Васильчук, для відпочивальників усе ж таки облаштують місця для купання на Водохреще. Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, для гостей зроблять відповідні місця на малому буковельському озері в центрі курорту. Їх підготують та забезпечать усім необхідним.

Окрім того, Васильчук зазначила, що розважальних заходів цього року не буде, а 19 січня у свято туристи зможуть лише зануритися в ополонку.

Нагадаємо, раніше в Центрі громадського здоров'я МОЗ дали рекомендації громадянам, які мають намір згідно з традицією скупатися в ополонці на Водохреще – 19 січня.

Також OBOZREVATEL зібрав ще більше порад для охочих скупатися в ополонці на свято.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на локдаун, на українських гірськолижних курортах сезон у самому розпалі. Там відкрито деякі ресторани, спа, басейни, також є можливість покупатися в чанах.