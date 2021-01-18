На Буковелі скасували популярний водохресний фестиваль для туристів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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На Буковелі скасували популярний водохресний фестиваль для туристів

На українському гірськолижному курорті Буковель скасували популярний фестиваль моржів, який відбувається щорічно. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та локдауном у країні.

За словами прессекретарки "Буковеля" Віталії Васильчук, для відпочивальників усе ж таки облаштують місця для купання на Водохреще. Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, для гостей зроблять відповідні місця на малому буковельському озері в центрі курорту. Їх підготують та забезпечать усім необхідним.

Окрім того, Васильчук зазначила, що розважальних заходів цього року не буде, а 19 січня у свято туристи зможуть лише зануритися в ополонку.

Нагадаємо, раніше в Центрі громадського здоров'я МОЗ дали рекомендації громадянам, які мають намір згідно з традицією скупатися в ополонці на Водохреще – 19 січня.

Також OBOZREVATEL зібрав ще більше порад для охочих скупатися в ополонці на свято.

Люди купаються в ополонці на Водохреще

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на локдаун, на українських гірськолижних курортах сезон у самому розпалі. Там відкрито деякі ресторани, спа, басейни, також є можливість покупатися в чанах.

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