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На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером

5.9тЧитати матеріал російською

Біля берегів Норвегії 23 березня трапилася НП з круїзним лайнером Viking Sky через сильний шторм.

Як повідомляє Sky news, на борту корабля знаходилися 1300 пасажирів, яких рятувальники почали екстрено евакуювати.

Відомо, що у лайнера виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії в Фарстаді. У тому районі був сильний вітер, який утруднював евакуіацію. Поліція організувала табір з прийому людей на суші.

На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером
На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером
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Інших подробиць, а також, чи є постраждалі, поки не уточнюється. Евакуація, станом на 17:30 за Києвом, триває.

Судно поставили на якір приблизно в 5 км від узбережжя Норвегії. Лайнер прямував з міста Тромсе на півночі Норвегії в Ставангер. У районі аварії курсує три гелікоптери, які доставляють людей в безпечне місце.

На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером
На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером
На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Іраку в результаті аварії порома "аль-Джазіра" загинули майже 100 осіб.

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Норвегія
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