На борту 1300 осіб: біля берегів Норвегії трапилася НП з круїзним лайнером

Біля берегів Норвегії 23 березня трапилася НП з круїзним лайнером Viking Sky через сильний шторм.

Як повідомляє Sky news, на борту корабля знаходилися 1300 пасажирів, яких рятувальники почали екстрено евакуювати.

Відомо, що у лайнера виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії в Фарстаді. У тому районі був сильний вітер, який утруднював евакуіацію. Поліція організувала табір з прийому людей на суші.

Інших подробиць, а також, чи є постраждалі, поки не уточнюється. Евакуація, станом на 17:30 за Києвом, триває.

Судно поставили на якір приблизно в 5 км від узбережжя Норвегії. Лайнер прямував з міста Тромсе на півночі Норвегії в Ставангер. У районі аварії курсує три гелікоптери, які доставляють людей в безпечне місце.

Cruise ship “Viking Sky” with 1300 passengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There’s bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately 1km from the shore #vikingsky pic.twitter.com/5qfxcvIQsZ