На африканському курорті побили та пограбували українських туристів

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Новини
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На африканському курорті побили та пограбували українських туристів

На африканському курорті Занзібарі (Танзанія) побили та пограбували українських туристів.

Про подію в Facebook повідомила подруга постраждалих, журналістка Ірина Поліщук. За її словами, подія трапилася 5 січня.

Як розповіли самі жертви нападу, вони прибули з материкової частини Танзанії на Занзібар. Там їм запропонували таксі до готелю, і вони погодившись поїхали.

"Приблизно через півгодини шляху водій раптово згортає вліво і зупиняється. До машини підходить кілька хлопців і починають на підвищених тонах розмовляти. Водій зник. Потім грабіжники проникають в машину, загрожують, б'ють, забирають все цінне і вимагають пінкод з кредитних карт погрожуючи розправою. По підсумку трьох годин, проведених з грабіжниками ми залишилися стояти на трасі без телефонів, ноутбуків, порожній кредитною карткою і 100 доларів на ночівлю і зворотний шлях додому", – повідомили українці.

Відзначається, що вони звернулися в поліцію і написали заяву, щоб місцева поліція почала розслідування.

"На сьогодні (7 січня – Ред.) вже йде другий день, знайдена машина і водій таксі. Чекаємо якнайшвидшого вирішення питання оскільки крім морального збитку – загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів ,цінність інформації на ноутбуці і телефонах – ще вище", – відмічено в повідомленні.

Також українці сподіваються на підтримку Міністерства закордонних справ України в частині діалогу з танзанійськими колегами для якнайшвидшого розслідування НП.

На африканському курорті побили та пограбували українських туристів

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