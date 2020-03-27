Мужчина оказал другу небольшую услугу и стал миллионером

Американский пожарный на пенсии из Северной Каролины сорвал куш, выиграв в лотерею 4 млн долларов.

Лотерейные билеты он купил за деньги, подаренные другом за небольшую услугу, сообщает UPI.

Мужчина иногда подвозил на работу своего приятеля, у которого нет машины. Денег с него он никогда не брал.

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Но однажды приятель настоял, чтобы бывший пожарный взял у него 60 долларов в качестве благодарности. На эти деньги он предложил другу купить лотерейный билет.

Мужчина купил три билета, один из которых принес нему выигрыш в 4 млн долларов.

Теперь он надеется на выигранные деньги построить своей семье новый дом.

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