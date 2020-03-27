Мужчина оказал другу небольшую услугу и стал миллионером

Американский пожарный на пенсии из Северной Каролины сорвал куш, выиграв в лотерею 4 млн долларов.
Лотерейные билеты он купил за деньги, подаренные другом за небольшую услугу, сообщает UPI.
Мужчина иногда подвозил на работу своего приятеля, у которого нет машины. Денег с него он никогда не брал.
pixabay.com
Но однажды приятель настоял, чтобы бывший пожарный взял у него 60 долларов в качестве благодарности. На эти деньги он предложил другу купить лотерейный билет.
Мужчина купил три билета, один из которых принес нему выигрыш в 4 млн долларов.
Теперь он надеется на выигранные деньги построить своей семье новый дом.
Коротать время во время карантина aviasales.ua предлагает за позитивными фильмами и книгами.
🎥Кіно для двох ⠀ Залишаємось вдома та дивимось романтичні фільми разом з коханою людиною💑 ⠀ 🎞Форрест Ґамп (США, 1994) Класні жарти, справжнє кохання та легендарна коробка шоколадних цукерок. ⠀ 🎞Життя прекрасне (Італія, 1997) Любляча родина здатна подолати будь-які труднощі. ⠀ 🎞Щоденник пам'яті (США, 2004) Історія про сонячне літо та почуття, що запам’яталися на все життя. ⠀ 🎞Теорія всього (Великобританія, 2014) Геніальний вчений Стівен Гокінг та жінка, що надихала його боротися за життя. ⠀ 🎞У гонитві за щастям (США, 2006) Як батько-одинак завзято йде до своєї мрії — зробити щасливим маленького сина. ⠀ ❓Який з цих фільмів є вашим найулюбленішим? Напишіть у коментарях👇 ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!