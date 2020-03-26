Мужчина на карантине случайно нашел в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги

Разбирая кладовку после смерти отца, австралиец обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги.
Из-за паники в связи с коронавирусом этот товар стал в Австралии дефицитным, сообщает Metro.
Судя по всему, найденная бумага - сорокалетней давности, поскольку отец сиднейца эмигрировал из Египта в начале 80-х со всем своим скарбом.
/pixabay.com
В кладовку с его вещами никто не заходил много лет, поэтому о бумаге никто не подозревал.
Сиднеец назвал свою находку "джекпотом", учитывая, что на полках магазинов туалетную бумагу разобрали испуганные коронавирусом австралийцы.
При этом он заверил, что намерен раздать ее нуждающимся – благотворительным организациям и домам престарелых.
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