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26 березня • оновлено в 10:27
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Мужчина на карантине случайно нашел в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги

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Разбирая кладовку после смерти отца, австралиец обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги.

Из-за паники в связи с коронавирусом этот товар стал в Австралии дефицитным, сообщает Metro.

Судя по всему, найденная бумага - сорокалетней давности, поскольку отец сиднейца эмигрировал из Египта в начале 80-х со всем своим скарбом.

Мужчина на карантине случайно нашел в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги

/pixabay.com

В кладовку с его вещами никто не заходил много лет, поэтому о бумаге никто не подозревал.

Сиднеец назвал свою находку "джекпотом", учитывая, что на полках магазинов туалетную бумагу разобрали испуганные коронавирусом австралийцы.

При этом он заверил, что намерен раздать ее нуждающимся – благотворительным организациям и домам престарелых.

Как в условиях глобального карантина коротать время с пользой и удовольствием, советует aviasales.ua.

Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃‍♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸‍Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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Livesey David
Livesey David
Там перепутали, его отец эмигрировал не из Египта в начале 80-х, а из УССР в конце 40-х.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пусть сдаст государству и получит 25% от клада гы-гы
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и что?мощщщная новость
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