МОЗ збільшило перелік країн "червоної" зони

Опубліковано список країн світу із зазначенням кількості активних випадків зараження коронавируса (COVID-19) на 100 тисяч населення.

Дані за останні два тижні опублікувало Міністерство охорони здоров'я України. У переліку вказані країни, що відносяться до "зеленої" та "червоної" зони.

Відзначається, що перелік держави "червоної" зони збільшився: на минулому тижні в ньому знаходилося 74 країни, зараз – 80. Серед них США, Великобританія, Франція, Італія, Грузія, Росія, Білорусь, країни Балтії та інші.

У списку "зелених" опинилися: Туреччина, Болгарія, Греція, Оман, Китай, Австралія, Казахстан та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 142,3 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. Тому нашу країну віднесли до "зеленої" зони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабміні сказали, що через зниження кількості захворювань коронавірусом Україна знову повернеться до адаптивного карантину і буде поділена на зони.