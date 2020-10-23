МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон: Україна на "небезпечному" місці

Міністерство охорони здоров'я України 23 жовтня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон, в’їзд до яких передбачає певні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До переліку увійшли приблизно 200 держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він з’явився на офіційному сайті МОЗ.

Так, до "червоного" списку потрапила 51 країна. Зокрема, Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина.

Нагадаємо, що після повернення з "червоних" держав українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення такого домашнього карантину можливе після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Зауважимо: щодо 13 держав немає даних стосовно захворюваності на COVID-19. Тоді як Україна в оновленому переліку вкотре опинилася на межі "зеленої" та "червоної" зон. Станом на 23 жовтня показник захворюваності на коронавірус у країні становить 200,8 активних випадки на 100 тисяч населення (тоді як ще тиждень тому – 176,5).

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Перелік країн "червоної" зони МОЗ

До "червоної" зони потрапила 51 країна МОЗ

Україна опинилася на межі "червоної" і "зеленої" зон МОЗ

Перелік країн "зеленої" зони МОЗ

Країни "зеленої" зони МОЗ

Країни "зеленої" зони для України МОЗ

Раніше OBOZREVATEL назвав п’ять країн, куди українці можуть поїхати восени без здачі тесту на коронавірусну інфекцію.