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Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

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Напередодні виходу фінального сезону серіалу "Гра престолів" в Австралії, неподалік від Сіднея, з'явилося кладовище з "могилами" загиблих героїв саги.

Шанувальники фентезі-серіалу можуть вшанувати пам'ять Маргеріт Тіреллі, Кхала Дрого, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших персонажів. Серед могил також є і сімейні склепи. В одним з таких "упокоєні" Нед та Кейтілін Старки. Проект був створений місцевою телекомпанією Foxtel, яка транслює серіал в Австралії.

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Згідно з інформацією в Instagram компанії, відвідати кладовище шанувальники "Гри престолів" можуть до 14 квітня включно. На сайті Foxtel також з'явилася карта місцевості та аудіогід.

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На перших фото можна розглянути не тільки могили персонажів, а й місця "поховання" убитих лютововків. Ще в одному сімейному склепі "похований" король Роберт Баратеон і діти, яких він вважав своїми - Мірцелла і Томмен.

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Могили та сімейні склепи: в Австралії з'явилося кладовище героїв ''Гри престолів''

Фото: instagram.com/foxtel

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально за декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра, на якій були присутні автори проекту і актори, які знялися у стрічці.

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Тема
Гра престолів
Місце
АвстраліяСідней
Теги
Гра престолів 8серіал
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