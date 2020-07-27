Між Україною та Італією знято всі обмеження на польоти

Україна та Італія зняли всі обмеження на польоти між країнами, запроваджені з січня 2020 року.

Як повідомляє avianews.com, авіакомпанія WizzAir вже анонсувала запуск 17 нових маршрутів між Україною та Італією.

"Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення, яка повністю лібералізувала ринок між двома країнами. Після цього авіаційна влада Італії (ENAC) надала права на маршрути WizzAir", – відзначили в компанії.

За даними видання, 31 січня ENAC повідомив Україну, що українські авіакомпанії отримали досить багато прав на маршрути.

"Це стало фактично червоним світлом на видачу нових дозволів на авіалінії, через що Державіаслужба почала відхиляти заявки SkyUp, яка хотіла розширити свою присутність на ринку польотів між Україною та Італією", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Італія хоче розвивати місцевий авіаційний ринок і отримувати податки в місцевий бюджет. Це можливо, коли польоти виконує авіакомпанія, що базується в Італії та наймає місцевий персонал.

Раніше таку роль виконував лоукост Ernest Airlines, але призупинив польоти в січні 2020 року. Його маршрути відразу спробувала підхопити SkyUp, однак зіткнулася з перешкодами. У березні 2020 року ENAC видав права на 11 маршрутів з Італії в Україну ірландському лоу-косту Ryanair, який має бази в країні і наймає місцевий персонал. Пізніше авіакомпанія анонсувала ще шість маршрутів, збільшивши їх загальну кількість до 17.

Слідом за відкриттям бази WizzAir і працевлаштування місцевого персоналу в Мілані угорський лоукост отримав зелене світло від італійської влади на запуск 17 маршрутів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: