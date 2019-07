Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

У приміських районах Гвадалахари (Мексика), в ніч на 1 липня випало майже два метри граду.

Опади буквально завалили машини, а людям доводилося переповзати через замети, передає ВВС (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Температура повітря після 2:00 різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія, що не могло залишити жителів байдужими. Машини були завалені майже по дах, а для пішоходів величезні замети в місті троянд доставляли багато незручностей. Наслідком незвичайних для цієї місцевості опадів стали повалені дерева та повінь.

За словами губернатора Халіско Енріке Альфаро Раміреса, йому ніколи не доводилося бачити подібне погодне явище.

"Я був свідком сцен, яких я ніколи раніше не бачив: град більш метра. А потім ми запитуємо себе, чи існує зміна клімату", – сказав він.

Мексиканська армія допомагала розчищати місто від величезних заметів з льодом, так як комунальники не могли впоратися з цією проблемою. Від погодного явища навіть постраждали деякі будинки, але про людські травми інформація не надходила.

