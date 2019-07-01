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Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

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У приміських районах Гвадалахари (Мексика), в ніч на 1 липня випало майже два метри граду.

Опади буквально завалили машини, а людям доводилося переповзати через замети, передає ВВС (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Температура повітря після 2:00 різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія, що не могло залишити жителів байдужими. Машини були завалені майже по дах, а для пішоходів величезні замети в місті троянд доставляли багато незручностей. Наслідком незвичайних для цієї місцевості опадів стали повалені дерева та повінь.

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

CNN

За словами губернатора Халіско Енріке Альфаро Раміреса, йому ніколи не доводилося бачити подібне погодне явище.

"Я був свідком сцен, яких я ніколи раніше не бачив: град більш метра. А потім ми запитуємо себе, чи існує зміна клімату", – сказав він.

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

EnriqueAlfaroR

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Мексиканська армія допомагала розчищати місто від величезних заметів з льодом, так як комунальники не могли впоратися з цією проблемою. Від погодного явища навіть постраждали деякі будинки, але про людські травми інформація не надходила.

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

CNN

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

KTLA

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

KTLA

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

KTLA

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

twitter / KySportsRadio

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

twitter / KySportsRadio

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

nytimes.com

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

nytimes.com

Місто троянд у Мексиці завалило льодом: вражаючі фото

nytimes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Він почав викидати стовпи попелу повітря, а цей момент зняли з висоти пташиного польоту.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Мексика
Теги
туризмподорожіфотографии
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