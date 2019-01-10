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Мільйони на відпустку: з'ясувалося, як Лобода витрачає зароблені в Росії гроші

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Українська співачка Світлана Лобода, яка наразі проживає в Росії й активно гастролює країною, вирушила відпочивати на один із найдорожчих курортів світу.

Так, разом зі старшою донькою Євою Лобода полетіла на Мальдіви, про що свідчать зазначені на фотографіях в Instagram геолокації. Також артистка відзначила в соціальній мережі і готель, в якому провела зимові канікули. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, у скільки міг обійтися Світлані відпочинок на фешенебельному курорті.

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Так, Лобода на своїй сторінці в соціальній мережі вказала, що провела час у п'ятизірковому готелі Soneva Fushi, який розташований на острові Кунфунаду (Мальдіви) – частині великого біосферного заповідника ЮНЕСКО Баа. Кожен номер являє собою окрему простору віллу з персональним виходом на пляж, приватним садом і багатьма іншими перевагами.

Мільйони на відпустку: з'ясувалося, як Лобода витрачає зароблені в Росії гроші

Скріншот зі сторінки Світлани Лободи в Instagram

Судячи з фотографій і роликів, які Світлана публікувала на своїй сторінці в соціальній мережі, вони з Євою проживали на сімейній віллі класу люкс з великим персональним басейном. Популярний сайт бронювання готелів вказав, що вартість проживання на віллі, де, ймовірно, відпочивала зірка, становить понад 80 тисяч гривень на добу (або майже 200 тисяч рублів за ніч).

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

Оскільки співачка відпочивала протягом 9 днів, з 1 по 10 січня, вартість її проживання, зазначена на сайті, склала приблизно 740 тисяч гривень (майже 1,8 млн рублів). Варто врахувати, що вартість вказана без урахування обов'язкового податкового збору, який складає приблизно 220 тисяч гривень за весь період перебування (більше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Ймовірна вартість проживання

Ймовірна вартість проживання

booking.com

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Також істотну суму довелося викласти і за переліт. З огляду на те, що Лобода з дитиною летіли з Москви до столиці Мальдів Мале, оптимальний варіант перельоту бізнес-класом міг обійтися майже в 12 тисяч доларів в обидва боки, що еквівалентно 340 тис. гривень або 800 тис. рублів.

Ймовірна вартість перельоту

Ймовірна вартість перельоту

Сайт бронювання авіаквитків

У підсумку, сума, яку Світлана Лобода виклала за зимові канікули, може стартувати від 1,3 млн гривень (46 тис. доларів або 3,1 млн рублів). Наголосимо, що підраховані тільки ймовірні вартості проживання і перельоту. Варто враховувати, що харчування в готелі, який вибрала Лобода, також недешеве. Тільки сніданок на двох обійдеться приблизно в 5 тисяч гривень у день, ціни на обіди та вечері можуть бути значно вищими.

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

До того ж, до готелю Soneva Fushi від аеропорту міста Мале необхідно добиратися приблизно 30 хвилин на поромі, що також коштує грошей. Таким чином, загальна сума, яку Світлана Лобода могла витратити на канікули з дочкою може досягати 1,5 млн гривень (без урахування особистих витрат і розваг).

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

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Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

Готель Soneva Fushi на Мальдівах

booking.com

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It's destiny🌴❣️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Раніше OBOZREVATEL також підраховував, скільки може коштувати люксовий відпочинок української співачки Олі Полякової, яка вирушила відпочивати в Майамі (США). Детальніше про це ви можете прочитати тут.

Особи
Світлана Лобода (LOBODA)Світлана Лобода
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