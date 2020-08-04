МАУ скасувала популярні рейси в Європу: куди не вийде полетіти

Борис Бондар Новини 18:51, 4.08.2020 Оновлено: 18:55, 4.08.2020

Авіакомпанія МАУ скасувала міжнародні рейси на десяти напрямках до кінця серпня через продовження заборони на вільний перетин кордонів країн ЄС для громадян України.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбу МАУ. Також авіаперевізник змінив частотність деяких рейсів.

"Зараз через продовження зазначених заборон авіакомпанія змушена внести в серпневий розклад рейсів нові корективи. До кінця серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Відень (VIE) , Кишинів (KIV), Берлін (TXL), Афіни (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)", – сказано в повідомленні.

Однак МАУ планує здійснювати міжнародні рейси за наступними напрямками:

  • Київ – Амстердам (АMS) – Київ;

  • Київ – Лондон (LGW) – Київ;

  • Київ – Париж (CDG) – Київ;

  • Київ – Торонто (YYZ) – Київ;

  • Київ – Ніцца (NCE) – Київ;

  • Київ – Дубай (DXB) – Київ;

  • Київ – Стамбул (IST) – Київ;

  • Одеса – Стамбул (IST) – Одеса;

  • Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ;

  • Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса;

  • Київ – Мілан (MXP) – Київ;

  • Київ – Неаполь (NAP) – Київ;

  • Київ – Мюнхен (MUC) – Київ;

  • Київ – Єреван (EVN) – Київ;

  • Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

  • Київ – Каїр (CAI) – Київ.

Крім того, зміни частот відбудуться на таких маршрутах:

  • Київ – Лондон (LGW) – Київ – через нестабільний попит на маршруті вирішено залишити вильоти до Лондона 9, 28, 30 і 31 серпня;

  • Київ – Ніцца (NCE) – Київ – оборотні рейси щосуботи;

  • Київ – Торонто (YYZ) – Київ – плануються рейси 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва, відповідно 2, 16 і 30 серпня;

  • Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотні рейси щотижня;

  • Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотні рейси щосуботи;

  • Київ – Дубай (DXB) – Київ – по п'ятницях і суботах до 28 серпня, з додатковою частотою 5 серпня і рейсами по четвергах в період 13-27 серпня;

  • Київ – Стамбул (IST) – Київ – кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковою частотою 5 серпня і додатково по п'ятницях в період 7-28 серпня.

Також в авіакомпанії повідомили, що рейси Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ будуть здійснюватися щочетверга, суботи та неділі з додатковою частотою 31 серпня в понеділок, а Київ – Мадрид (MAD) – Київ – по п'ятницях в період 7-28 серпня і з додатковою частотою 31 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада ЄС у четвер, 30 липня, переглянула список "безпечних" країн, для яких можна скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні. Україна в нього не потрапила.

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