МАУ скасувала 12 міжнародних рейсів: з'явився перелік маршрутів на початок осені

Дар'я Дурова Новини 23:00, 19.08.2020 Оновлено: 00:03, 20.08.2020

Українська авіакомпанія МАУ до 14 вересня 2020 року скасувала 12 міжнародних рейсів через карантинні обмеження.

Оновлена програма польотів на початок осені з урахуванням епідеміологічних обмежень Шенгенської зони та інших країн була оприлюднена на офіційному сайті "Міжнародних Авіаліній України".

Так, у вересні скасовані рейси в такі міста:

  • у Венецію (VCE);

  • Стокгольм (ARN);

  • Копенгаген (CPH);

  • Гельсінкі (HEL);

  • Неаполь (NAP);

  • Цюріх (ZRH);

  • Будапешт (BUD);

  • Тбілісі (TBS);

  • Ларнаку (LCA);

  • Франкфурт (FRA);

  • Відень (VIE);

  • Варшаву (WAW).

Внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Львів (LWO), Херсон (KHE), Одеса (ODS).

Уточнюється, що з 03.09.20 із Києва до Львова рейси будуть виконуватися щопонеділка, щочетверга і щоп'ятниці. Зі Львова до Києва будуть виконуватися рейси у вівторок, п'ятницю, неділю.

Із 04.09.20 з Києва до Херсона можна дістатися щоп'ятниці та щонеділі. З Херсона до Києва – щопонеділка і щосуботи.

Починаючи з 02.09.20 із Києва в Одесу рейси будуть виконуватися щодня, крім вівторка. З Одеси до Києва можна буде дістатися щодня, крім середи.

Крім того, з другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси за маршрутами:

  • Харків – Тель Авів (TLV) – Харків;

  • Дніпро – Тель Авів (TLV) – Дніпро;

  • Київ – Харків (HRK) – Київ;

  • Київ – Дніпро (DNK) – Київ;

  • додаткова частота на маршруті Київ – Мілан (MXP) – Київ.

Також міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за такими напрямками: Київ – Амстердам (АMS) – Київ, Київ – Лондон (LGW) – Київ, Київ – Париж (CDG) – Київ, Київ – Ніцца (NCE) – Київ, Київ – Мілан ( MXP) – Київ, Київ – Дубай (DXB) – Київ, Київ – Каїр (CAI) – Київ, Київ – Мюнхен (MUC) – Київ, Київ – Баку (GYD) – Київ, Київ – Стамбул (IST) – Київ, Одеса – Стамбул (IST) – Одеса, Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ, Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса, Київ – Єреван (EVN) – Київ, Київ – Мадрид (MAD) – Київ.

Зміни графіка відбудуться на маршрутах:

  • Київ – Амстердам (AMS) – Київ – зворотні рейси щодня, крім вівторка та четверга;

  • Київ – Лондон (LGW) – Київ – рейс планується 02.09;

  • Київ – Каїр (CAI) – Київ – щовівторка та щочетверга, повернення в столицю України щосереди і щоп'ятниці;

  • Київ – Дубай (DXB) – Київ – додається ще дві частоти в п'ятницю та неділю;

  • Київ – Баку (GYD) – Київ – щосереди та щонеділі, повернення до Києва щопонеділка і щочетверга;

  • Київ – Париж (CDG) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та п'ятниці;

  • Київ – Стамбул (IST) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та середи.

"Усі інші маршрути залишаються без змін", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія SkyUp оновила свою програму польотів з українських аеропортів на осінь та зиму.

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