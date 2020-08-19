МАУ скасувала 12 міжнародних рейсів: з'явився перелік маршрутів на початок осені

Українська авіакомпанія МАУ до 14 вересня 2020 року скасувала 12 міжнародних рейсів через карантинні обмеження.

Оновлена програма польотів на початок осені з урахуванням епідеміологічних обмежень Шенгенської зони та інших країн була оприлюднена на офіційному сайті "Міжнародних Авіаліній України".

Так, у вересні скасовані рейси в такі міста:

у Венецію (VCE);

Стокгольм (ARN);

Копенгаген (CPH);

Гельсінкі (HEL);

Неаполь (NAP);

Цюріх (ZRH);

Будапешт (BUD);

Тбілісі (TBS);

Ларнаку (LCA);

Франкфурт (FRA);

Відень (VIE);

Варшаву (WAW).

Внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Львів (LWO), Херсон (KHE), Одеса (ODS).

Уточнюється, що з 03.09.20 із Києва до Львова рейси будуть виконуватися щопонеділка, щочетверга і щоп'ятниці. Зі Львова до Києва будуть виконуватися рейси у вівторок, п'ятницю, неділю.

Із 04.09.20 з Києва до Херсона можна дістатися щоп'ятниці та щонеділі. З Херсона до Києва – щопонеділка і щосуботи.

Починаючи з 02.09.20 із Києва в Одесу рейси будуть виконуватися щодня, крім вівторка. З Одеси до Києва можна буде дістатися щодня, крім середи.

Крім того, з другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси за маршрутами:

Харків – Тель Авів (TLV) – Харків;

Дніпро – Тель Авів (TLV) – Дніпро;

Київ – Харків (HRK) – Київ;

Київ – Дніпро (DNK) – Київ;

додаткова частота на маршруті Київ – Мілан (MXP) – Київ.

Також міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за такими напрямками: Київ – Амстердам (АMS) – Київ, Київ – Лондон (LGW) – Київ, Київ – Париж (CDG) – Київ, Київ – Ніцца (NCE) – Київ, Київ – Мілан ( MXP) – Київ, Київ – Дубай (DXB) – Київ, Київ – Каїр (CAI) – Київ, Київ – Мюнхен (MUC) – Київ, Київ – Баку (GYD) – Київ, Київ – Стамбул (IST) – Київ, Одеса – Стамбул (IST) – Одеса, Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ, Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса, Київ – Єреван (EVN) – Київ, Київ – Мадрид (MAD) – Київ.

Зміни графіка відбудуться на маршрутах:

Київ – Амстердам (AMS) – Київ – зворотні рейси щодня, крім вівторка та четверга;

Київ – Лондон (LGW) – Київ – рейс планується 02.09;

Київ – Каїр (CAI) – Київ – щовівторка та щочетверга, повернення в столицю України щосереди і щоп'ятниці;

Київ – Дубай (DXB) – Київ – додається ще дві частоти в п'ятницю та неділю;

Київ – Баку (GYD) – Київ – щосереди та щонеділі, повернення до Києва щопонеділка і щочетверга;

Київ – Париж (CDG) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та п'ятниці;

Київ – Стамбул (IST) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та середи.

"Усі інші маршрути залишаються без змін", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія SkyUp оновила свою програму польотів з українських аеропортів на осінь та зиму.