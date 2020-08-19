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МАУ скасувала 12 міжнародних рейсів: з'явився перелік маршрутів на початок осені

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини
5,1 т.
Літак МАУ

МАУ повідомила нову програму польотів. flyuia.com

Українська авіакомпанія МАУ до 14 вересня 2020 року скасувала 12 міжнародних рейсів через карантинні обмеження.

Оновлена програма польотів на початок осені з урахуванням епідеміологічних обмежень Шенгенської зони та інших країн була оприлюднена на офіційному сайті "Міжнародних Авіаліній України".

Таким чином, у вересні скасовані рейси в такі міста:

  • у Венецію (VCE);

  • Стокгольм (ARN);

  • Копенгаген (CPH);

  • Гельсінкі (HEL);

  • Неаполь (NAP);

  • Цюріх (ZRH);

  • Будапешт (BUD);

  • Тбілісі (TBS);

  • Ларнаку (LCA);

  • Франкфурт (FRA);

  • Відень (VIE);

  • Варшаву (WAW).

Внутрішні рейси авіакомпанії будуть здійснюватися за напрямками Львів (LWO), Херсон (KHE), Одеса (ODS).

Уточнюється, що з 03.09.20 із Києва до Львова рейси будуть виконуватися щопонеділка, щочетверга і щоп'ятниці. Зі Львова до Києва будуть виконуватися рейси у вівторок, п'ятницю, неділю.

Із 04.09.20 з Києва до Херсона можна дістатися щоп'ятниці та щонеділі. З Херсона до Києва – щопонеділка і щосуботи.

Починаючи з 02.09.20 із Києва в Одесу рейси будуть виконуватися щодня, крім вівторка. З Одеси до Києва можна буде дістатися щодня, крім середи.

Крім того, з другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси за маршрутами:

  • Харків – Тель Авів (TLV) – Харків;

  • Дніпро – Тель Авів (TLV) – Дніпро;

  • Київ – Харків (HRK) – Київ;

  • Київ – Дніпро (DNK) – Київ;

  • додаткова частота на маршруті Київ – Мілан (MXP) – Київ.

Також міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за такими напрямками: Київ – Амстердам (АMS) – Київ, Київ – Лондон (LGW) – Київ, Київ – Париж (CDG) – Київ, Київ – Ніцца (NCE) – Київ, Київ – Мілан ( MXP) – Київ, Київ – Дубай (DXB) – Київ, Київ – Каїр (CAI) – Київ, Київ – Мюнхен (MUC) – Київ, Київ – Баку (GYD) – Київ, Київ – Стамбул (IST) – Київ, Одеса – Стамбул (IST) – Одеса, Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ, Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса, Київ – Єреван (EVN) – Київ, Київ – Мадрид (MAD) – Київ.

Зміни графіка відбудуться на маршрутах:

  • Київ – Амстердам (AMS) – Київ – зворотні рейси щодня, крім вівторка та четверга;

  • Київ – Лондон (LGW) – Київ – рейс планується 02.09;

  • Київ – Каїр (CAI) – Київ – щовівторка та щочетверга, повернення в столицю України щосереди і щоп'ятниці;

  • Київ – Дубай (DXB) – Київ – додається ще дві частоти в п'ятницю та неділю;

  • Київ – Баку (GYD) – Київ – щосереди та щонеділі, повернення до Києва щопонеділка і щочетверга;

  • Київ – Париж (CDG) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та п'ятниці;

  • Київ – Стамбул (IST) – Київ – рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та середи.

"Усі інші маршрути залишаються без змін", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія SkyUp оновила свою програму польотів з українських аеропортів на осінь та зиму.

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