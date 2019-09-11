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11 вересня • оновлено в 22:26
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Масова загибель росіян у Туреччині: названі причини

14.5т Читати матеріал російською

Випадки смерті громадян РФ на відпочинку в Туреччині значно збільшилися через ріст туристичного потоку до цієї країни.

Про це виданню "РИА Новости" повідомив посол РФ в Анкарі Олексій Єрхов. "Нинішній сезон, який ще не закінчився, на жаль, виявився дуже важким в тому, що стосується кількості пригод із російськими туристами на півдні Туреччини. Станом на сьогодні зафіксовано 88 летальних випадків, а також до 40 фактів медичної евакуації. Це пояснюється зростаючим туристичним потоком із Росії. Так, торік Туреччину відвідали приблизно шість мільйонів наших громадян, у цьому році їх повинно бути, згідно з прогнозами, більше", — сказав він.

Масова загибель росіян у Туреччині: названі причини

Туреччина

Фото: kidpassage.com

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Також посол вказав одну з причин трагічних випадків — стан здоров'я російських туристів.

"Йдеться про людей похилого віку, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Вони приїжджають до Туреччини, де, особливо влітку, погодно-кліматичні умови значно відрізняються від російських. Спекотно, задушливо, висока вологість. Звідси інфаркти, інсульти та багато іншого", — пояснив Єрхов.

Масова загибель росіян у Туреччині: названі причини

Фото: turizmvsem.ru

Ще однією розповсюдженою причиною нещасних випадків із росіянами він назвав недотримання елементарних норм безпеки в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із травня цього року на турецьких курортах з різних причин також померло більше десятка українців.

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Туреччина
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Тарас Бор
Тарас Бор
А шо в Крым не едете, казламордые?Дорого?
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