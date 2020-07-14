Мальдіви відкрили кордони для туристів: в'їхати можна без ПЛР-тесту

Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів, в тому числі українських, починаючи із середи, 15 липня.

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При цьому мандрівниками не доведеться пред'являти тест на COVID-19 або піддаватися обсервації, випливає з інформації на сайті міністерства туризму країни.

Однак, перебування на декількох курортах відразу поки що обмежене – туристи зможуть проживати тільки в одному готелі до кінця подорожі.

"До поїздки потрібно буде тільки підтвердити бронювання в готелі, на круїзному кораблі або на курорті, що має реєстрацію в Міністерстві туризму Мальдівської Республіки. Всі вони будуть відкриті для бронювання з 15 липня (готелі на населених островах – із 1 серпня, – ред.)" , – сказано в повідомленні.

Якщо ж мандрівник має симптоми ГРВІ, для перетину кордону йому потрібно здати тест на коронавірус.

Місцевим органам охорони здоров'я також дозволено проводити вибіркове безкоштовне тестування. Всі дані будуть заноситися в медичну декларацію, яка оформляється відразу ж при в'їзді в країну.

В Україні Мальдіви знаходяться в списку країн "червоної зони" – після повернення додому українцям потрібно буде пройти 14-денну обсервацію або самоізоляцію.

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