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Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

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27 травня на будівництві об'єктів траси "Формули-1" на курорті "Ігора" в Ленінградській області обвалилися будівельні ліси. Постраждали семеро осіб. У чотирьох дуже серйозні травми.

Ще п'ятнадцять осіб можуть перебувати під завалами, пишуть у Telegram-каналі BAZA.

Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

Telegram-канал BAZA

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У чотирьох працівників діагностовані травми хребта, решта отримали не настільки серйозні ушкодження.

Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

Telegram-канал BAZA

Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

Telegram-канал BAZA

Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

Telegram-канал BAZA

Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

Telegram-канал BAZA

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 травня в Єгипті вибухнула бомба під час проїзду туристичного автобуса біля національного музею в Гізі в Каїрі. Автобус перевозив 25 туристів. Серед постраждалих є неповнолітні.

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Рабочие...узбеки и украинцы...не жалко
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