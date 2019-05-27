Люди опинилися під завалами: у Росії відбулася жорстка НП на курорті

27 травня на будівництві об'єктів траси "Формули-1" на курорті "Ігора" в Ленінградській області обвалилися будівельні ліси. Постраждали семеро осіб. У чотирьох дуже серйозні травми.

Ще п'ятнадцять осіб можуть перебувати під завалами, пишуть у Telegram-каналі BAZA.

Telegram-канал BAZA

У чотирьох працівників діагностовані травми хребта, решта отримали не настільки серйозні ушкодження.

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 травня в Єгипті вибухнула бомба під час проїзду туристичного автобуса біля національного музею в Гізі в Каїрі. Автобус перевозив 25 туристів. Серед постраждалих є неповнолітні.

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