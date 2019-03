Люди бігли в паніці: з'явилися відео НП в Діснейленді Парижа

У паризькому Діснейленді сталася надзвичайна подія з ескалатором. Відвідувачі спочатку прийняли неполадки за теракт і в паніці почали залишати розважальний парк.

За словами очевидців, вони нібито побачили в натовпі озброєну людину і почули звуки схожі на постріли. Це викликало паніку серед туристів. Відео з місця події опублікували в Twitter.

Через початкову плутанину в соцмережах стали поширюватися повідомлення про теракт.

The parking is open, but all moving walkways are closed # DisneylandParís pic.twitter.com/4s6F5qhD1H

#DisneylandParis the panic has stopped - the tears have been wiped away. #Escalator pic.twitter.com/qys3JYqzRM