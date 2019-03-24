Люди бігли в паніці: з'явилися відео НП в Діснейленді Парижа

У паризькому Діснейленді сталася надзвичайна подія з ескалатором. Відвідувачі спочатку прийняли неполадки за теракт і в паніці почали залишати розважальний парк.

За словами очевидців, вони нібито побачили в натовпі озброєну людину і почули звуки схожі на постріли. Це викликало паніку серед туристів. Відео з місця події опублікували в Twitter.

Діснейленд в Парижі Турвопрос

Через початкову плутанину в соцмережах стали поширюватися повідомлення про теракт.

The parking is open, but all moving walkways are closed # DisneylandParís pic.twitter.com/4s6F5qhD1H - Peter de Gooyert (@PeterdeGooyert) March 24, 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Балі двоє росіян загинули в перестрілці з індонезійською поліцією після пограбування обмінного пункту. Ще одного підозрюваного затримали, іншим вдалося сховатися. За попередньою інформацією, на обмінник напало угруповання з семи чоловік.

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