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Люди бігли в паніці: з'явилися відео НП в Діснейленді Парижа

1.7тЧитати матеріал російською

У паризькому Діснейленді сталася надзвичайна подія з ескалатором. Відвідувачі спочатку прийняли неполадки за теракт і в паніці почали залишати розважальний парк.

За словами очевидців, вони нібито побачили в натовпі озброєну людину і почули звуки схожі на постріли. Це викликало паніку серед туристів. Відео з місця події опублікували в Twitter.

Діснейленд в Парижі

Діснейленд в Парижі

Турвопрос

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Через початкову плутанину в соцмережах стали поширюватися повідомлення про теракт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Балі двоє росіян загинули в перестрілці з індонезійською поліцією після пограбування обмінного пункту. Ще одного підозрюваного затримали, іншим вдалося сховатися. За попередньою інформацією, на обмінник напало угруповання з семи чоловік.

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