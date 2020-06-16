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16 червня • оновлено в 12:07
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Львів відклав відновлення авіасполучення

1.8т
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У Львові перенесено відновлення авіасполучення через карантинні заходи, які було подовжено через збільшення показника інцидентності захворювань на COVID-19.

Перший рейс із аеропорту "Львів" було заплановано на 16 червня, проте його та інші рейси відкладено, пише Lowcostvia.com.ua.

Авіакомпанія WindRose мала виконати рейси Львів – Київ 16 червня. Так само і лоукостер Wizz Air запланував на цю дату рейс Львів – Лондон. Перевізнику Belavia також довелося відкласти переліт Львів – Мінськ.

15 червня ввечері стало відомо, що авіакомпанія WindRose розіслала повідомлення, у якому йшлося про те, що старт програми відновлення авіаперельотів зі Львова довелося перенести на 20 червня через подовження карантинних заходів у регіоні.

Щодо рейсів Wizz Air і Belavia, то компанії не коментують скасування своїх рейсів, проте на онлайн-табло аеропорту "Львів" будь-якої інформації наразі немає. Табло просто пусте.

Львів відклав відновлення авіасполучення

скриншот

Водночас квитки на рейси від Belavia і WindRose ще є в наявності, проте навряд чи ці авіакомпанії знехтують забороною й порушать карантинні заходи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що аеропорт "Київ" скасував усі міжнародні рейси.

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Україна Львів
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