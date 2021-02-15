Літак із застряглими на Занзібарі українцями отримав дозвіл на виліт

Близько 180 українців, які застрягли через поломку літака в Занзібарі (Танзанія), скоро повернутися до Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він уточнив, що вже отримано відповідний дозвіл на виліт.

"Інформую про проблему вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на виліт до Анталії і далі до Києва. Скоро всіх повернемо", – написав він.

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Google Maps

Нагадаємо, що рейс PQ 6972 Занзібар – Київ не вилетів 13 лютого з технічних причин. Через кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс, однак для його виконання потрібно було внести зміни в маршрут, врахувати правила щодо робочого часу екіпажів, а також отримати необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинаються.

Facebook Владислава Криклій.

Серед застряглих на Занзібарі туристів є і українська модель Анастасія Зінченко, котра запам'яталася як "дівчина із собачкою з міста Ухань". Разом із нею там перебуває і її чоловік, глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці заявили, що їм доводилося ночувати на вулиці, а потім їх заселили в жахливий готель у небезпечному районі Занзібару Сіті поруч із місцевим клубом і борделем.

Зі свого боку туроператор Join Up запевнив, що для людей "вдалося знайти номери для комфортного розміщення".