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Літак із туристами з Єгипту екстрено сів у ''Борисполі'': що трапилося

3.8тЧитати матеріал російською

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 11 січня екстрено приземлився літак, що виконував рейс із Шарм-ель-Шейха до Кривого Рогу.

У прес-службі уточнили агентству УНІАН, що посадку здійснив пасажирський лайнер авіакомпанії Bravo Airways через погану погоду.

"Літак, що прямував до Запоріжжя, здійснив вимушену посадку в аеропорту "Бориспіль" через погані метеоумови в аеропорту Запоріжжя", – сказали у відомстві.

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В результаті 170 пасажирів застрягли в аеропорту, не діставшись до місця призначення через снігопад і погану видимість. У підсумку всіх доставили до Запоріжжя безкоштовним автобусом.

Літак із туристами з Єгипту екстрено сів у ''Борисполі'': що трапилося

bravoairways.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в "Борисполі" здійснив екстрену посадку літак з Гельсінкі, на борту якого було 46 осіб. А в кінці жовтня літак рейсу МАУ Київ-Харків зачепив вантажний автомобіль.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
аеропорт Бориспіль
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